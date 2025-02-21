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19:28, 21 февраля 2025Культура

Солист российской группы рассказал о борьбе с зависимостью

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал о борьбе с зависимостью
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, который сейчас находится в реабилитационном центре, в свой день рождения обратился к фанатам. Его слова передает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Викторов написал свое послание поклонникам от руки, так как в рехабе нет связи для съемок видеообращения.

«Зависимость забрала у меня все. Очень эгоистичное заболевание, как и шоу-бизнес. Раньше я садился за руль и ехал, трасса была моей терапией. Теперь появились деньги, но я стал несчастнее. Близкие скучают по трезвому таксисту с амбициями», — признался он.

По словам Глеба, сейчас он больше не может сорваться и уехать куда-то, хотя скучает по тем временам, когда чувствовал себя обычным шофером.

Ранее стало известно, что солиста группы «Три дня дождя» поместили в рехаб. Подробности состояния Глеба Викторова сообщил его продюсер.

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