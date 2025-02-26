США захотели проверить искренность намерений России по урегулированию на Украине

Fox: госсекретарь Рубио заявил, что США хотят проверить искренность намерений РФ

Соединенные Штаты хотят проверить искренность российской стороны в намерении добиться урегулирования на Украине. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналиста.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон направит американскую делегацию для встречи с российскими коллегами для обсуждения деталей мирного процесса на Украине.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа, требуя от него предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мира.