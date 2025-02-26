Журналистка упала в прямом эфире и рассмешила ведущих

Журналистка Дикенсон упала во время катания на лыжах в прямом эфире This Morning

Журналистка и блогерша Челси Дикенсон упала во время катания на лыжах в прямом эфире британской программы This Morning. Инцидент рассмешил находившихся в студии ведущих передачи Бена Шепарда и Кэт Дили, сообщает Daily Mail.

Репортаж Дикенсон был посвящен дешевому отдыху в курортном польском городе Закопане. В эфире передачи журналистка попыталась продемонстрировать свои навыки катания на лыжах. Дикенсон попросила ведущих пожелать ей удачи и уточнила, что в польском языке слово turf обозначает удачу.

Блогерша начала скользить по снегу, но внезапно потеряла равновесие, врезалась в ограждение и упала. Во время падения она выкрикнула слово, которое запикали редакторы программы.

Ведущие шоу рассмеялись, после чего Шепард принес извинения зрителям. «Мы не уверены на 100 процентов, использовала ли она польское слово "удача" или слово, за которое мы должны извиниться (fuck, бранное слово в английском языке — прим. «Ленты.ру»). Мы на всякий случай извинимся», — сказал он.

Ранее сообщалось, что австралийская актриса и певица Тони Коллетт, ставшая гостьей британского телешоу The One Show на канале «Би-би-си», случайно дважды выругалась в прямом эфире. Ее оплошность довела присутствующих в студии до истерики.