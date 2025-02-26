Планы Трампа по Газе назвали нелепой фантазией

Дипломат Чез Фриман: Планы Трампа по Газе — нелепая фантазия от незнания истории

Планы президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа и превращению территории в курорт являются «нелепой фантазией». Об этом «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Это нелепая фантазия, порожденная незнанием истории, географии и политической экономики Израиля, Палестины и других стран Западной Азии», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, переселение жителей Газы может привести к возобновлению конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

В свою очередь, превращение территории в новую Ривьеру на данный момент вряд ли осуществимо.

Ранее Дональд Трамп распространил кадры Газы после восстановления в социальной сети Truth Social. На видео, сгенерированном нейросетью, представлены отели, казино и ночные клубы, а также сам американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пляже.