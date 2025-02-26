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12:20, 26 февраля 2025Путешествия

Туристам назвали самый дешевый горнолыжный курорт России

2ГИС: Одним из самых дешевых горнолыжных курортов России оказался «Эльбрус»
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Иван Губский / ТАСС

Самыми доступными по цене среди популярных российских горнолыжных курортов оказались «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Гора Соболиная» в Иркутской области и «Солнечная долина» в Челябинской области. Места с наиболее дешевым отдыхом туристам назвали аналитики сервисов 2ГИС и «Отелло», результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что средняя стоимость ночи в отелях, расположенных на территории курортов, не превышает 7,4 тысячи рубей. Дороже всего кататься в Краснодарском крае на курортах «Газпром» и «Роза Хутор» и в «Манжероке» (Республика Алтай). Средняя стоимость размещения в местных гостиницах стартует от 13,8 тысячи рублей.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС уведомили, что до 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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