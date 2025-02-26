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21:03, 26 февраля 2025Забота о себе

У телеведущей обнаружили рак за несколько часов до родов

У ведущей Fox News Кэти Тимпф нашли рак груди за несколько часов до родов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Кэт Тимпф

Кэт Тимпф. Фото: @kattimpf

Телеведущая американского канала Fox News Кэт Тимпф рассказала, что у нее диагностировали рак груди всего за несколько часов до рождения первенца. Пост о своем опыте 36-летняя телезвезда опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Тимпф, за 15 часов до родов у нее обнаружили рак молочной железы. «На прошлой неделе я стала матерью. Всего за 15 часов до того, как у меня начались схватки, мне сказали, что у меня рак груди. Врачи диагностировали нулевую стадию и надеются, что болезнь не распространилась дальше», — призналась она.

Телеведущая отметила, что пыталась справиться со стрессом с помощью юмора. «Я задавала все возможные вопросы, в том числе могу ли получить копию УЗИ опухоли, чтобы прикрепить ее на холодильник рядом с УЗИ моего ребенка», — рассказала Тимпф. После родов врачи рекомендовали ей как можно скорее сделать двойную мастэктомию.

Мне повезло, что мы обнаружили рак так рано; мне повезло быть мамой моего сына. Этот маленький чувак абсолютно крутой — и не только потому, что он мог спасти мне жизнь

Кэт Тимпфтелеведущая

«Следующие три месяца отпуска по беременности и родам будут выглядеть совсем иначе, чем я ожидала, и я все еще привыкаю к ​​новой реальности», — добавила телеведущая. Она также призналась, что считает раннюю диагностику заболевания везением.

Ранее известная голливудская актриса, звезда фильма «Титаник» Кэти Бейтс рассказала, что не стала делать операцию по реконструкции груди после мастэктомии — операции по удалению молочной железы. Рак груди ей диагностировали 12 лет назад, и актриса объяснила отказ от имплантов своим возрастом.

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