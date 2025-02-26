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18:37, 26 февраля 2025Бывший СССР

Украину сравнили с подгоняемым в могилу пенсионером

Дубинский: Украина похожа на подгоняемого в могилу ради квартиры пенсионера
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Украина похожа на пенсионера, подгоняемого в могилу ради его квартиры. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя стремление союзников Киева разделить ресурсы страны.

«Оказалось как в той схеме с досмотром пенсионера ради квартиры, когда сразу после подписания договора его начинают подгонять в могилу», — написал он.

По словам политика, партнеры Украины наперегонки бросились делить ее ресурсы. Он напомнил, что перед этим они убеждали Киев в том, что предоставляемые ему средства и вооружения являются «братской поддержкой».

Ранее еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне от лица Европейского Союза предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, отличающуюся от варианта США. По его словам, европейский вариант соглашения будет «взаимовыгодным».

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