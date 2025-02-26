В России объявили в розыск полковника ВСУ Пипко после вторжения в Курскую область

Следствие объявило в розыск полковника ВСУ Пипко

Следствие объявило в розыск полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после вторжения в Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщает ТАСС.

Также Пипко заочно арестовали. Он проведет два месяца в СИЗО с момента его задержания на территории России, передачи российским правоохранителям, экстрадиции или депортации в РФ.

Ранее сообщалось, что Пипко и командир 80-й отдельной десантно-штурмовой украинской бригады Эмиль Ишкулов проходят по уголовному делу об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы России. Российские следователи выясняют личности других должностных лиц, отдавших незаконные приказы.