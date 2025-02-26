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11:44, 26 февраля 2025Силовые структуры

В России ограничат арест тяжелобольных и матерей

Совфед одобрил ограничение ареста по нетяжким преступлениям, больных и матерей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил проект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ ограничивает арест подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, тяжелобольных и матерей малолетних детей. Заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести будут в случае, если гражданин пытался скрыться или нарушил избранную ему меру пресечения.

Несовершеннолетних, беременных, женщин с малолетними детьми или отцов-одиночек, усыновителей или опекунов малолетнего ребенка могут отправить под стражу только в случае совершения ими тяжкого и особо тяжкого преступления.

Поправка была предложена Верховным судом России, который в пояснительной записке указал, что в 2022 году суды удовлетворили 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемым и обвиняемым в ненасильственных преступлениях.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение имущества по экстремистским мотивам.

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