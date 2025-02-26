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09:18, 26 февраля 2025Россия

В России призвали установить правовой статус СВО

Москалькова: Необходим комплексный закон о гарантиях прав бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России призвали установить правовой статус специальной военной операции (СВО) на Украине и разработать комплексный закон о гарантиях прав военнослужащих. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен назвала необходимость укрепить права бойцов СВО сквозной темой совершенствования законодательства.

«Большой массив законодательных актов, предусматривающих гарантии в данной сфере, позволяет выйти с предложением об их кодификации и разработке комплексного федерального закона о гарантиях прав участников специальной военной операции и членов их семей», — отметила Москалькова.

По ее словам, саму спецоперацию также необходимо на уровне федерального закона регламентировать — установить правовой статус по аналогии с режимом контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека получила свыше 68 тысяч обращений от участников СВО, членов их семей, а также жителей приграничных регионов. Жалоб стало в 2,3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

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