В российский регион не прилетели грачи

URA.ru: В Пермском крае численность грачей катастрофически снижается

В Пермском крае сильно снижается численность грачей, гнездящихся в регионе. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на Пермское орнитологическое общество.

Там за последние 40 лет птиц стало в 20 раз меньше. Среди предполагаемых причин — сокращение площади распаханных земель и животноводческих комплексов, вырубка высоких деревьев, интенсивная городская застройка, особенно высотками, а также прямое уничтожение гнезд человеком и изменение экологических условий на местах зимовок.

Чтобы проанализировать, как человек влияет на поведение птиц, орнитологи организуют ежегодным мониторинг грачей. В переписи птиц могут принять участие все желающие. От них требуется передать сообщения с указанием мест нахождения грачевников с количеством гнездящихся птиц. Для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Также можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов и датами отлета.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал, что в Москве стало больше дятлов и экзотических уток-мандаринок Чонги. Этому способствуют местные жители, которые подкармливают птиц. Среди водоплавающих «услугами» жителей столицы прежде всего пользуются кряквы, серые утки и огари, а также утки-мандаринки. Среди певчих птиц — синицы (большая синица, лазоревка, московка, пухляк и гаичка).