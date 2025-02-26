В российском городе семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери

В Петербурге семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери

В Санкт-Петербурге семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери в квартире на Дунайском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиянка заметила, что состояние сына становится критическим и вызвала бригаду медиков. Мальчика доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

Его разместили в реанимационном отделении. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации.

Родители допустили, что девочка могла принять препарат от эпилепсии.

Еще раньше в Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной.