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09:29, 26 февраля 2025Россия

В российском городе семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери

В Петербурге семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге семилетний ребенок отравился бутиратом в гостях у друга матери в квартире на Дунайском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиянка заметила, что состояние сына становится критическим и вызвала бригаду медиков. Мальчика доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

Его разместили в реанимационном отделении. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации.

Родители допустили, что девочка могла принять препарат от эпилепсии.

Еще раньше в Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной.

ЖЗЛ
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