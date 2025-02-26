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09:53, 26 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе ученик третьего класса ударил ножом старшего брата

В Петербурге ученик третьего класса ударил ножом старшего брата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге, в поселке Шушары, ученик третьего класса ударил ножом старшего брата. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным издания, пострадавшего 16-летнего парня доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, удар ножом случайно нанес младший брат третьеклассник.

Мальчика после этого происшествия поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело.

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