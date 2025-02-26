В российском городе ученик третьего класса ударил ножом старшего брата

В Петербурге ученик третьего класса ударил ножом старшего брата

В Петербурге, в поселке Шушары, ученик третьего класса ударил ножом старшего брата. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным издания, пострадавшего 16-летнего парня доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, удар ножом случайно нанес младший брат третьеклассник.

Мальчика после этого происшествия поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело.