В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

Alrakoba: В суданском Омдурмане разбился военный самолет, есть погибшие

В суданском городе Омдурман разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры. Об этом пишет газета Alrakoba со ссылкой на военной источник.

Уточняется, что в результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и несколько военнослужащих. По данным СМИ, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Ранее в американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра. В сети появились кадры с места происшествия.