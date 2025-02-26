Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 26 февраля 2025Мир

В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

Alrakoba: В суданском Омдурмане разбился военный самолет, есть погибшие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: George Frey / Reuters

В суданском городе Омдурман разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры. Об этом пишет газета Alrakoba со ссылкой на военной источник.

Уточняется, что в результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и несколько военнослужащих. По данным СМИ, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Ранее в американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра. В сети появились кадры с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оценил сделку с Киевом по полезным ископаемым. За триллион долларов он даже не пообещал гарантий безопасности

      Стриптизер бросил «развратные танцы» и стал монахом

      В Раде объяснили слова Зеленского о готовности уйти в отставку

      В Турции поймали разыскиваемого в России преступника

      Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

      В Финляндии испугались одного шага Трампа из-за России

      Мужчинам назвали оригинальный способ избавиться от страха перед сексом

      В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

      В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

      Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше