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04:16, 26 февраля 2025Мир

В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма-бой»

IOL: В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма-бой»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Южноафриканской Республике (ЮАР) сорвали проукраинский митинг. Об этом сообщает издание Independent Online (IOL).

«Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA) организовала демонстрацию с плакатами на популярном пирсе Уэйл-Бон в Умхланге. Как объяснила представитель UASA Катя Федькина, они требовали от ЮАР и мирового сообщества осудить российскую специальную военную операцию.

Через несколько минут после начала мероприятия к ним подошла группа с российскими флагами. В качестве музыкального сопровождения из колонок звучала песня «Сигма-бой». Полиции пришлось вмешаться и разделить группы.

7 февраля Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал прославившуюся на весь мир российскую песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой. В ведомстве указали на то, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодежи по всему миру». «Россия уже давно использует музыку как инструмент "soft power", закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — заявили в СНБО.

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