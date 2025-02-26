Счета блогера Варламова арестовали

Суд в Москве арестовал счета блогера Ильи Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета популярного российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом в среду, 26 февраля, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — говорится в заявлении.

Ранее Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Уточнялось, что блогер не сопровождал публикации в интернете маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Варламова внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. Как пояснили в Минюсте, блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.