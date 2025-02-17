Варламова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал блогера Илью Варламова за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал известного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Варламова признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что блогер не сопровождал публикации в интернете маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Суд назначил Варламову наказание в размере 45 тысяч рублей.

В июле 2024 года стало известно, что Варламов обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф из-за маркировки иноагента. Он попытался оспорить наказание, вынесенное ему в декабре 2023 года.

В июне 2024 года блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Согласно материалам дела, причиной для такого судебного решения стали высказывания Варламова в ролике на YouTube, опубликованном в марте 2023 года.