Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

Reuters: Тарифы Трампа на алюминий не повлияют на стоимость пива в США в 2025-м

Увеличение американским президентом Дональдом Трампом тарифов на алюминий не повлияет на стоимость пива в США. Влияние ужесточения торговли на производителей напитка оценил гендиректор AB InBev Мишель Дукерис, его слова приводит Reuters.

По словам представителя компании, для американского рынка закупается алюминий на местном рынке, поэтому до конца 2025 года влияние пошлин не должно повлиять на цены. Однако производители алюминия закупают сырье по всему миру, а кроме того, пивовары могут столкнуться с удорожанием химикатов, которые также поставляются из-за рубежа.

Тем не менее у компании есть «различные рычаги», которые она может задействовать, чтобы смягчить последствия и не допустить значительного роста цен, подчеркнул Дукерис. AB InBev также может увеличить объемы производства напитка или же использовать иные средства, чтобы нивелировать влияние повышенных пошлин, но окончательного решения пока не принято.

Ранее из-за угроз Трампа ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров обеспокоились мексиканские производители текилы. Объемы ввоза текилы больше, чем импорт виски, джина, рома, бренди и водки, вместе взятых, однако из-за ужесточения торговли между двумя странами бизнес мексиканских поставщиков может разориться.