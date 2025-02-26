Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 26 февраля 2025Экономика

Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

Reuters: Тарифы Трампа на алюминий не повлияют на стоимость пива в США в 2025-м
Вячеслав Агапов

Фото: Frank Luca / Unsplash

Увеличение американским президентом Дональдом Трампом тарифов на алюминий не повлияет на стоимость пива в США. Влияние ужесточения торговли на производителей напитка оценил гендиректор AB InBev Мишель Дукерис, его слова приводит Reuters.

По словам представителя компании, для американского рынка закупается алюминий на местном рынке, поэтому до конца 2025 года влияние пошлин не должно повлиять на цены. Однако производители алюминия закупают сырье по всему миру, а кроме того, пивовары могут столкнуться с удорожанием химикатов, которые также поставляются из-за рубежа.

Тем не менее у компании есть «различные рычаги», которые она может задействовать, чтобы смягчить последствия и не допустить значительного роста цен, подчеркнул Дукерис. AB InBev также может увеличить объемы производства напитка или же использовать иные средства, чтобы нивелировать влияние повышенных пошлин, но окончательного решения пока не принято.

Ранее из-за угроз Трампа ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров обеспокоились мексиканские производители текилы. Объемы ввоза текилы больше, чем импорт виски, джина, рома, бренди и водки, вместе взятых, однако из-за ужесточения торговли между двумя странами бизнес мексиканских поставщиков может разориться.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

      Пожилой лыжник потерялся в горах и выжил благодаря веткам

      Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

      На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

      В Госдуме высказались об отмене моратория на смертную казнь

      Пользователи iPhone пожаловались на сломанный будильник

      Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

      Звезду шоу «Голос» избили в центре Санкт-Петербурга

      Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

      Завербованной СБУ россиянке дали срок за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом «Z»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше