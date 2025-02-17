Reuters: Производители текилы в Мексике обеспокоились из-за тарифов Трампа

Мексиканские производители текилы обеспокоились из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров. Из-за ужесточения торговли между двумя странами бизнес может разориться, сообщает Reuters.

Ранее американский лидер пообещал ввести 25-процентный общий тариф на товары Мексики и Канады, обвинив их в недостаточном противодействии потоку иммигрантов и наркотиков в США. В начале февраля он заявил об отсрочке в 30 дней на то, чтобы соседи укрепили границы.

По словам владелицы Azteca Wines And Spirits, винокурни в штате Халиско, Мелли Барахас, в случае введения пошлин покупатели из США, скорее всего, предпочтут другие напитки. Текила в 2023 году обогнала виски и уже является вторым по популярности алкогольным напитком в США после водки. За первые девять месяцев 2024 года США импортировали текилы на 3,8 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше год к году. Объемы ввоза текилы больше, чем импорт виски, джина, рома, бренди и водки, вместе взятых.

Местные производители напитка обеспокоены тем, что их бизнес, на создание которого они потратили годы, может рухнуть. В то же время североамериканские ассоциации производителей спиртных напитков также заявляют, что тарифы угрожают рабочим местам и могут нанести ущерб индустрии гостеприимства, которая все еще восстанавливается после пандемии COVID-19.

На днях американский президент сообщил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов. Это больше, чем при любом другом американском лидере. Как сообщает Asia Times, такие действия приносят Китаю больше пользы, чем вреда.