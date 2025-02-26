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20:10, 26 февраля 2025Ценности

Возлюбленная Тимати показала обнаженные ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @valentinaivanova8780

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась внешностью на откровенном видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 375 тысяч подписчиков.

Избранница артиста продемонстрировала с разных ракурсов фигуру в нижнем белье. Так, она надела бра-топ и стринги и показала на камеру крупным планом обнаженные ягодицы.

В свою очередь, в сторис девушка отметила, что подобной формы тела она добилась в том числе благодаря упражнению «ягодичный мостик», который выполняла с утяжелением 100 килограммов. «Девочки, бегом в зал! Скоро лето и короткие шорты», — обратилась к зрительницам автор поста.

Ранее в феврале видео «Первой вице-мисс Россия — 2014», модели и бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то».

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