Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады Жоли на саммите G20

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20). По словам дипломата, оно было безумным.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что выступление канадского политика на G20 было посвящено «тому, как Канада будет отстаивать независимость Украины», в то время как форум является площадкой для обсуждения вопросов экономики.

С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Зачем кричать в колодец? Зачем это делать? Зачем оставаться по большому счету в какой-то вакуумной ситуации, когда все, что ты говоришь, никто не слышит, кроме 20 с небольшим министров? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова заявила о проблемах Канады с собственной территориальной целостностью

Российский дипломат отметила, что Канада имеет проблемы со своей территориальной целостностью, но предпочитает обсуждать Украину. В частности, она напомнила про заявления президента США Дональда Трампа. Так, американский лидер неоднократно заявлял о том, что Канада может стать 51-м штатом возглавляемого им государства. Захарова назвала это троллингом.

«У тебя ТВОЮ страну отбирают, троллят на глазах у всего мира», — указала официальный представитель МИД России. В связи с этим, отметила дипломат, Канада не может гарантировать независимость других стран.

Также Захарова заявила об ожесточенной борьбе Украины и Канады за место нового штата США. «Я думаю, Украина так просто свое место американского штата не отдаст», — сказала она.

Мелани Жоли Фото: Nathan Howard / Reuters

Канада изъявила желание поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине

Тем не менее Жоли в ходе онлайн-брифинга заявила, что канадские власти хотят поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине. Так она прокомментировала переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии, на которых обсуждалась, в том числе, Украина.

Мы хотим быть частью этих переговоров о гарантиях безопасности [Украине] Мелани Жоли глава МИД Канады

В то же время посольство России в Оттаве заявило, что этот вопрос будет решаться на международном уровне без участия Канады. «К счастью, украинский вопрос будет решен без участия Оттавы», — указали в российском диппредставительстве.

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи

В годовщину начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо прибыл в Киев и анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. «Туда войдут, среди прочего, 25 БМП и миллионы единиц боеприпасов», — заявил он.

Кроме того, по словам Трюдо, Украине будет выделен кредит в 5 миллиардов евро. На его погашение будут направлены доходы от замороженных российских активов, уточнил канадский премьер.