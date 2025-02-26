Защита осужденного в России новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор

Защита новозеландского наемника О`Брайена обжаловала 14-летний приговор суда

Защита наемника из Новой Зеландии Джордана О`Брайена, которого российский суд заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

Апелляционная жалоба от защитника Синенко Ю.В. уже принята к рассмотрению.

В декабре 2024 года 36-летнего О`Брайена признали виновным в совершении террористического акта и заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Как установил суд, в апреле 2022 года новозеландец прибыл на территорию Украины, где стал принимать участие в боях против Российской армии.

Кроме того, в августе 2024 года он в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся в Курскую область. Там он продолжил воевать против России.

