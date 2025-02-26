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07:29, 26 февраля 2025Силовые структуры

Защита осужденного в России новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор

Защита новозеландского наемника О`Брайена обжаловала 14-летний приговор суда
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Защита наемника из Новой Зеландии Джордана О`Брайена, которого российский суд заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

Апелляционная жалоба от защитника Синенко Ю.В. уже принята к рассмотрению.

В декабре 2024 года 36-летнего О`Брайена признали виновным в совершении террористического акта и заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Как установил суд, в апреле 2022 года новозеландец прибыл на территорию Украины, где стал принимать участие в боях против Российской армии.

Кроме того, в августе 2024 года он в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся в Курскую область. Там он продолжил воевать против России.

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