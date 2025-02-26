Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

Зеленский: Главное в договоре по недрам, что Украина не является должником США

Главное в договоре по недрам между Киевом и Вашингтоном в том, что Украина не является должником США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, в соглашении нет упоминаний о 500, 350 или 100 миллиардах долларов долга, так как это было бы несправедливо по отношению к Украине. Также он назвал создание на Украине принадлежащего США фонда решенным вопросом. Он добавил, что следующий договор будет «серьезнее и сложнее», и будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины.

Ранее The New York Times сообщила, что Украина и США договорились о сделке по металлам. Сообщается, что окончательные условия сделки еще не ясны, однако в проекте соглашения, обсуждавшемся 25 февраля, больше не было требования о внесении Украиной 500 миллиардов долларов в фонд, принадлежащий США.