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17:20, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

Зеленский: Главное в договоре по недрам, что Украина не является должником США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главное в договоре по недрам между Киевом и Вашингтоном в том, что Украина не является должником США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, в соглашении нет упоминаний о 500, 350 или 100 миллиардах долларов долга, так как это было бы несправедливо по отношению к Украине. Также он назвал создание на Украине принадлежащего США фонда решенным вопросом. Он добавил, что следующий договор будет «серьезнее и сложнее», и будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины.

Ранее The New York Times сообщила, что Украина и США договорились о сделке по металлам. Сообщается, что окончательные условия сделки еще не ясны, однако в проекте соглашения, обсуждавшемся 25 февраля, больше не было требования о внесении Украиной 500 миллиардов долларов в фонд, принадлежащий США.

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