Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

Сын Кадырова Адам после визита в Египет стал членом Арабского арбитражного суда

Глава отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сын руководителя республики Адам Кадыров во время визита в Египет стал членом Арабского арбитражного суда. Об этом сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда», — написал глава Чечни. Он добавил, что сыну также вручили медаль «Почетный гость Ливии», что свидетельствует о признании его вклада в развитие международного сотрудничества и об оказанном ему доверии.

В Египте были организованы переговоры чеченской делегации и представителей Генерального секретариата Совета арабского экономического единства, обсуждались возможности расширить инвестиционное сотрудничество в разных сферах.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет.