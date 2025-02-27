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03:06, 27 февраля 2025Россия

Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

Сын Кадырова Адам после визита в Египет стал членом Арабского арбитражного суда
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сын руководителя республики Адам Кадыров во время визита в Египет стал членом Арабского арбитражного суда. Об этом сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда», — написал глава Чечни. Он добавил, что сыну также вручили медаль «Почетный гость Ливии», что свидетельствует о признании его вклада в развитие международного сотрудничества и об оказанном ему доверии.

В Египте были организованы переговоры чеченской делегации и представителей Генерального секретариата Совета арабского экономического единства, обсуждались возможности расширить инвестиционное сотрудничество в разных сферах.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет.

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