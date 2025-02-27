В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

Bloomberg: Россия и США заинтересовались общими проектами по ресурсам в Арктике

Власти России и США рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стороны обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей. Один из собеседников Bloomberg выразил сомнения в успешности подобных ожиданий, отмечая доброжелательные отношения Москвы и Пекина.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты занимают слабые позиции в Арктике по сравнению с Россией. Он отметил, что российская сторона владеет более чем 60 ледоколами против двух у США.