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15:09, 27 февраля 2025Экономика

Российские транспортные компании попросили о помощи

«АвтоГрузЭкс»: Почти треть логистических компаний находятся на грани банкротства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Почти треть российских логистических компаний находятся на грани банкротства уже в 2025 году из-за роста расходов на грузоперевозки. Об этом со ссылкой на подсчеты ассоциации «АвтоГрузЭкс» пишут «Известия».

Организация объединяет 18 участников рынка. Они обратились с письмом в правительство с просьбой о помощи отрасли. В том числе речь идет об отсрочке выплаты страховых взносов, льготных кредитах и субсидиях на зарплаты сотрудникам, которых не хватает.

В противном случае, объяснили авторы обращения, число транспортных компаний резко и быстро сократится, что приведет к росту стоимости и увеличению времени доставки.

Президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов объяснил, что за год себестоимость доставки выросла на 12 процентов, размер лизинговых платежей — на 27-28 процентов, утильсбор — на 75-80 процентов. При этом из-за дефицита грузов тарифы на перевозку упали на 19,1 процента. Так что деятельность представителей отрасли становится убыточной.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заметил, что без адекватных мер поддержки обанкротятся 20-30 процентов компаний. В этой оценке с ним согласен гендиректор международной транспортно-логистической компании «Траско» Евгений Шакалида. Он уточнил, что рынок сначала покинут добросовестные игроки, останутся те, кто работает с нарушениями, так что отрасль деградирует до состояния 20-летней давности.

В декабре член «АвтоГрузЭкса», президент «Итеко» Евгений Бабаев предупреждал, что работать в таких условиях способны лишь «серые» компании, экономящие на налогах и зарплатах. По его словам, полностью легально ведут деятельность не более 35 процентов участников рынка.

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