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17:16, 27 февраля 2025Путешествия

Финляндия запустит между городами страны ранее ходившие в Россию поезда

Yle: Финляндия запустит между городами страны поезда, ранее ходившие в Россию
Алина Черненко

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия запустит между городами страны поезда Allegro, ранее ходившие в Россию. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR.

Уточняется, что поезда будут называться Pendolino Plus. Они начнут курсировать между Хельсинки, Турку и Оулу в конце 2025 года.

Глава отдела по междугородним перевозкам VR Пииа Тююниля заявила, что поезда находятся в хорошем состоянии. По ее словам, они выйдут на линию после проверки.

В декабре 2023 года стало известно, что финская государственная железнодорожная компания VR Group выкупила поезда Allegro, которые раньше принадлежали совместному предприятию оператора и РЖД. Теперь финская компания владеет транспортными средствами модели Sm6 по праву залога.

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