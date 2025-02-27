Финляндия запустит между городами страны ранее ходившие в Россию поезда

Yle: Финляндия запустит между городами страны поезда, ранее ходившие в Россию

Финляндия запустит между городами страны поезда Allegro, ранее ходившие в Россию. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR.

Уточняется, что поезда будут называться Pendolino Plus. Они начнут курсировать между Хельсинки, Турку и Оулу в конце 2025 года.

Глава отдела по междугородним перевозкам VR Пииа Тююниля заявила, что поезда находятся в хорошем состоянии. По ее словам, они выйдут на линию после проверки.

В декабре 2023 года стало известно, что финская государственная железнодорожная компания VR Group выкупила поезда Allegro, которые раньше принадлежали совместному предприятию оператора и РЖД. Теперь финская компания владеет транспортными средствами модели Sm6 по праву залога.

