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18:29, 27 февраля 2025Россия

Кадыров наградил экипаж потерпевшего крушение в Казахстане самолета Embraer

Кадыров наградил экипаж самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Артем Геодакян / POOL / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил наградить выживших членов экипажа пассажирского самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли получат награду «За заслуги перед Чеченской Республикой». По словам политика, в память о тех, кому не удалось выжить в авиакатастрофе, в Грозном установят мемориальную плиту.

«Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности. Мы будем помнить их вклад в обеспечение безопасности пассажиров», — написал он.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили. В предварительном отчете сказано, что в пять часов утра по местному времени произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В этот момент упало давление и уровень жидкости в гидросистеме № 3.

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