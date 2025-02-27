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19:25, 27 февраля 2025Ценности

Модный бренд создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tropicalbikiniss

Чилийский бренд Tropical создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, бренд представил покупателям раздельные купальники красного цвета, состоящие из бюстгальтеров с треугольными чашками и стрингов, внутренняя сторона которых оформлена леопардовой тканью. Кроме того, из коллекции можно приобрести спортивный костюм, включающий в себя худи и брюки с широкими штанинами. На размещенных кадрах видно, что на всех изделиях присутствуют изображения серпа и молота, украшенные сияющими стразами.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна и принялись обсуждать в комментариях под постом. «У вас есть доставка в Россию?», «Как заказать? Мне и моей лучшей подруге это нужно», «Заберите все мои деньги! Мне нужно это», «Полный кринж», «Приходишь домой, а она в этом. Твои действия?», «Бикини рабочего класса?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что китайский бренд Ebanat представил новую коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России.

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