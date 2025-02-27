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15:33, 27 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: В выходные антициклон начнет отступать на юг
Мария Черкасова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, антициклон начнет отступать на юг из столичного региона. Ночи станут значительно теплее, небо затянется облаками, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Будет понижаться атмосферное давление, существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу в столице температура составит минимум минус 3–5 градусов, по области до минус 7 градусов. Днем ожидается от нуля до плюс 2 градусов в Москве и от минус 1 до плюс 3 в Подмосковье.

Ветер начнет усиливаться, в воскресенье ожидаются небольшие осадки — снег ночью и мокрый снег с моросью днем. Температура воздуха ночью — минус 1–3 градуса, по региону — до минус 6. Днем ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал малооблачную погоду без осадков в пятницу, 28 февраля. Ночью столбики термометров покажут около минус 10 градусов, днем — до плюс двух.

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