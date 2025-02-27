Мужчины и женщины рассказали о самых смелых и невыполнимых сексуальных мечтах

Женщины и мужчины, считающие свои сексуальные мечты слишком смелыми и невыполнимыми, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женщины и мужчины признались, что хотели бы исследовать фетиш куквин и куколд — смотреть, как их партнер занимается сексом с другими людьми.

Я бы хотела наблюдать за своим мужчиной с другой женщиной. Горячая фантазия, но на самом деле я бы, наверное, сошла с ума MalevolentMaddy пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница рассказала, что фантазирует об опыте публичного унижения и использования.

Быть чьим-то «развлечением» на секс-вечеринке. Я не думаю, что мне когда-нибудь захочется поиграть в это по-настоящему, потому что для этого потребуется участие множества других людей, и чувствую, что это вызовет слишком много тревоги, чтобы я могла по-настоящему насладиться этим softreatment пользовательница Reddit

Другой мужчина поделился мечтами побывать на дорогой секс-вечеринке.

Чтобы правила были очень строгими, люди могли ходить мимо и смотреть, но не присоединяться без спроса, мужчины не могли приходить одни и так далее. Возможно, кому-то было бы интересно посмотреть, как я выдерживаю свои обычные три минуты clem82 пользователь Reddit

Ранее пользователи сети, решившиеся на казавшиеся соблазнительными секс-эксперименты и нашедшие их смешными, поделились опытом. Так, многие люди порекомендовали избегать экспериментов со съедобным нижним бельем.