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08:34, 26 февраля 2025Забота о себе

Пользователи сети обсудили самые смешные секс-эксперименты

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Пользователи сети, решившиеся на казавшиеся соблазнительными секс-эксперименты и нашедшие их смешными, поделились опытом. Происходившее с ними они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие люди порекомендовали избегать экспериментов со съедобным нижним бельем.

Съедобное нижнее белье. Мы с бывшей как-то купили пару со вкусом жевательных конфет. Оно универсального размера, болтается на теле, не прилегает... Через пять минут она все еще лежала, скучающая и полуприкрытая, а я все еще жевал! В конце концов мы их сорвали. Как человек, который всегда любил куннилингус, могу сказать, они ему не помогли

randomcookieaddictпользователь Reddit

Других насмешила попытка устроить любительский стриптиз.

Медленное раздевание, как в кино… Но в реальной жизни ты застреваешь в рубашке, спотыкаешься о штаны, и вдруг вместо сексуального момента получается комедия-фарс

vumzyпользовательница Reddit
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Кроме того, некоторые пользователи повеселились, когда пытались устроить в спальне ролевую игру.

Мы купили нужное нижнее белье и много других подходящих аксессуаров по теме игры. Но не могли не смеяться все время

Solid_Internal_9079пользователь Reddit

Ранее мужчины, нашедшие способы избавиться от нежелательной эрекции, поделились проверенными приемами. Многие пользователи посоветовали напрячь ту или иную часть тела — от кулаков до ягодиц.

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