Пользователи сети обсудили самые смешные секс-эксперименты

Пользователи сети, решившиеся на казавшиеся соблазнительными секс-эксперименты и нашедшие их смешными, поделились опытом. Происходившее с ними они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.
Так, многие люди порекомендовали избегать экспериментов со съедобным нижним бельем.
Съедобное нижнее белье. Мы с бывшей как-то купили пару со вкусом жевательных конфет. Оно универсального размера, болтается на теле, не прилегает... Через пять минут она все еще лежала, скучающая и полуприкрытая, а я все еще жевал! В конце концов мы их сорвали. Как человек, который всегда любил куннилингус, могу сказать, они ему не помогли
Других насмешила попытка устроить любительский стриптиз.
Медленное раздевание, как в кино… Но в реальной жизни ты застреваешь в рубашке, спотыкаешься о штаны, и вдруг вместо сексуального момента получается комедия-фарс
Кроме того, некоторые пользователи повеселились, когда пытались устроить в спальне ролевую игру.
Мы купили нужное нижнее белье и много других подходящих аксессуаров по теме игры. Но не могли не смеяться все время
Ранее мужчины, нашедшие способы избавиться от нежелательной эрекции, поделились проверенными приемами. Многие пользователи посоветовали напрячь ту или иную часть тела — от кулаков до ягодиц.