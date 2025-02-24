Мужчины рассказали о способах избавиться от нежелательной эрекции

Мужчины, нашедшие способы избавиться от нежелательной эрекции, поделились проверенными приемами. Свой опыт они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи посоветовали напрячь ту или иную часть тела — от кулаков до ягодиц.

Напрягите мышцы ног и рук. Это перенаправляет кровоток paleobear1 пользователь Reddit

Другие порекомендовали сходить в туалет — нежелательное напряжение может быть связано с необходимостью испражниться или помочиться.

Повышенное кровообращение в этой области может быть связано с вашим мочевым пузырем и кишечником, так что отправляйтесь в туалет!

PotfarmBlimpSanta пользователь Reddit

Также мужчины предложили для избавления от эрекции порешать в уме математические задачи.

Подойдет просто умножение случайных чисел, например, 72 на 67. Даже не обязательно досчитывать до результата. Один подсчет цифр в уме способствует отливу крови из моего члена за считаные секунды. Удобный способ

Aconite_72 пользователь Reddit

Ранее люди, бросившие курить и годами не возвращавшиеся к вредной привычке, поделились секретами избавления от нее. Некоторые рассказали, что отказались от сигарет резко.