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08:30, 24 февраля 2025Забота о себе

Мужчины рассказали о способах избавиться от нежелательной эрекции

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчины, нашедшие способы избавиться от нежелательной эрекции, поделились проверенными приемами. Свой опыт они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи посоветовали напрячь ту или иную часть тела — от кулаков до ягодиц.

Напрягите мышцы ног и рук. Это перенаправляет кровоток

paleobear1пользователь Reddit

Другие порекомендовали сходить в туалет — нежелательное напряжение может быть связано с необходимостью испражниться или помочиться.

Повышенное кровообращение в этой области может быть связано с вашим мочевым пузырем и кишечником, так что отправляйтесь в туалет!

PotfarmBlimpSantaпользователь Reddit
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Также мужчины предложили для избавления от эрекции порешать в уме математические задачи.

Подойдет просто умножение случайных чисел, например, 72 на 67. Даже не обязательно досчитывать до результата. Один подсчет цифр в уме способствует отливу крови из моего члена за считаные секунды. Удобный способ

Aconite_72пользователь Reddit

Ранее люди, бросившие курить и годами не возвращавшиеся к вредной привычке, поделились секретами избавления от нее. Некоторые рассказали, что отказались от сигарет резко.

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