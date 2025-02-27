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05:42, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали возможных организаторов смещения Зеленского

Дубинский: Зеленского отстранят от власти его же соратники
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники в надежде сохранить имущество, украденное в ходе конфликта. Возможных организаторов смещения украинского лидера назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным. Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера, их первыми отловят и вырежут с целью грабежа. Тут надо на опережение», — написал Дубинский.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Зеленский может быть лидером только в условиях конфликта на Украине, иначе его свергнут. «Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти», — сказал дипломат.

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