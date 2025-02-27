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20:39, 27 февраля 2025Культура

Названа возможная причина смерти звезды «Супермена» и его жены с собакой

Оскароносный актер Джин Хэкмен, его жена и собака могли отравиться угарным газом
Андрей Шеньшаков

Актер Джин Хэкмен, его супруга и их собака могли погибнуть, отравившись угарным газом. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на дочь оскароносного артиста.

Элизабет Хэкмен сообщила журналистам, что полиция не обнаружила признаков преступления на месте трагедии, но известно, что одна из основных версий — отравление монооксидом углерода или так называемым угарным газом. По словам шерифа округа Санта-Фе, расследование инцидента продолжается, пока никакие версии не исключались.

Известно также, что на место смерти артиста, помимо полицейских, выезжали сотрудники газовой компании и пожарной охраны.

Ранее стало известно, что звезда «Супермена» найден мертвым вместе с супругой и их собакой.

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