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15:51, 27 февраля 2025Из жизни

Невинно осужденный вышел на свободу через 30 лет и описал перемены в мире одной фразой

Sky News: Американец вышел из тюрьмы через 30 лет и удивился смартфонам
Никита Савин
Никита Савин
СюжетЛесные пожары:

Фото: Gene J. Puskar / AP

Невинно осужденный из США провел 30 лет за решеткой, вышел на свободу и рассказал о том, какие перемены в мире его поразили. Об этом пишет Sky News.

В 1994 году Гордона Кордейро с Гавайев признали виновным в смерти Тимоти Блейсделла. Три десятилетия мужчина не признавал вины и добивался оправдания. Благодаря использованию новых методов исследования ДНК, в пятницу, 21 февраля, Кордейро освободили из тюрьмы.

Американец рассказал, что первым делом отправился в ресторан и съел стейк, а потом отправился на могилу матери. Кордейро признался, что не узнал мира, в который вернулся, в первую очередь из-за развития мобильной связи. По его словам, очень непривычно наблюдать, что люди постоянно общаются. «Все смотрят в свои смартфоны», — описал он наиболее удививший его факт в интервью после освобождения.

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Кроме того, Кордейро отметил развитие технологии исследования ДНК, которая позволила ему выйти на свободу. Он также нашел, что его родной остров Мауи сильно изменился из-за мощных лесных пожаров 2023 года.

Ранее 88-летний житель Японии, который 56 лет ожидал казни за чужое преступление, обвинил генерального прокурора в клевете. Женщина заявила, что решение о его оправдании имеет «множество проблем с обоснованием».

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