Помощника Путина избрали новым главой Союза писателей России

Владимир Мединский избран новым главой Союза писателей России

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По информации источника, кандидатура государственного деятеля и писателя Мединского была поддержана делегатами во время внеочередного съезда организации. Сообщается, что других кандидатов на должность выдвинуто не было. Известно, что кандидатуру Мединского предложил председатель правления Союза Николай Иванов, который добровольно сложил с себя полномочия.

Перед началом голосования за нового главу Союза писателей также была принята новая редакция Устава организации, согласно которому руководящая должность теперь получила название «председатель — первый секретарь».

Ранее стало известно, что в Кремле ответили на вопрос об участии Владимира Мединского в переговорах по Украине.