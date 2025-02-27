Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:07, 27 февраля 2025Культура

Помощника Путина избрали новым главой Союза писателей России

Владимир Мединский избран новым главой Союза писателей России
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По информации источника, кандидатура государственного деятеля и писателя Мединского была поддержана делегатами во время внеочередного съезда организации. Сообщается, что других кандидатов на должность выдвинуто не было. Известно, что кандидатуру Мединского предложил председатель правления Союза Николай Иванов, который добровольно сложил с себя полномочия.

Перед началом голосования за нового главу Союза писателей также была принята новая редакция Устава организации, согласно которому руководящая должность теперь получила название «председатель — первый секретарь».

Ранее стало известно, что в Кремле ответили на вопрос об участии Владимира Мединского в переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      В ООН заявили о голоде на Украине

      В США допустили пилотируемый облет Марса в ближайшие пять лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше