Президент России призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах

Путин: Надо укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах России

Начало событий в новости Путин потребовал от ФСБ решительно бороться с экстремизмом и терроризмом

На расширенном заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ведомства в новых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства сказал, что работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений в регионах Новороссии и Донбасса должна быть продолжена.

Ранее сообщалось, что выступая на расширенном заседании, президент назвал борьбу с терроризмом одной из ключевых задач. Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом необходимо сотрудничать со всеми странами, в том числе с теми, с которыми есть разногласия по другим вопросам.

