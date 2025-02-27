Путин потребовал от ФСБ решительно бороться с экстремизмом и терроризмом

Путин потребовал от ФСБ решительно бороться с терроризмом

Путин особо поблагодарил ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта

Начало событий в новости Путин особо поблагодарил ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта

Выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Владимир Путин потребовал от ведомства решительно бороться с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, президент назвал борьбу с терроризмом одной из ключевых задач. Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом необходимо сотрудничать со всеми странами, в том числе с теми, с которыми есть разногласия по другим вопросам.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил ФСБ за действия в зоне проведения специальной военной операции.