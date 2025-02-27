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15:33, 27 февраля 2025Силовые структуры

Путин потребовал от ФСБ решительно бороться с экстремизмом и терроризмом

Путин потребовал от ФСБ решительно бороться с терроризмом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Путин особо поблагодарил ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom  

Выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Владимир Путин потребовал от ведомства решительно бороться с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, президент назвал борьбу с терроризмом одной из ключевых задач. Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом необходимо сотрудничать со всеми странами, в том числе с теми, с которыми есть разногласия по другим вопросам.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил ФСБ за действия в зоне проведения специальной военной операции.

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