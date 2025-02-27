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10:20, 27 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали неочевидную пользу танцев

Эндокринолог Павлова: Занятия танцами 20-30 минут каждый день полезны для сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ритмичные движения под музыку и даже без нее улучшают гибкость и равновесие, а также здоровье сердца и психики, заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала неочевидную пользу танцев.

Павлова рассказала, что ученые провели эксперимент с участием 48 человек в возрасте от 18 до 83 лет с разным уровнем опыта занятий танцами, в том числе с нулевым. Все добровольцы должны были танцевать в комфортном для них ритме по пять минут с перерывами. В это время авторы исследования замеряли у них пульс, уровень физической нагрузки и содержание кислорода в крови.

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Эндокринолог подчеркнула, что все участники танцевального эксперимента достигали как минимум умеренной интенсивности физической активности. «Учитывая, что рекомендуемая норма физнагрузки составляет 150 минут в неделю, для ее достижения достаточно танцевать каждый день хотя бы по 20-30 минут, — отметила врач. — Будете ли вы делать это утром вместо зарядки или вечером после ужина с друзьями, не так важно. И даже наличие музыки необязательно, хотя исследование показало, что она побуждала участников двигаться интенсивнее».

Ранее гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова назвала танцы, заучивание стихов и другие хобби хорошим способом профилактики деменции. Также она посоветовала больше двигаться, чтобы клетки мозга получали больше кислорода.

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