Россиянина приговорили к 15 годам колонии за государственную измену

В ДНР суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за госизмену

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил мужчину к 15 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему») и 222.1 («Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, в период с февраля по апрель 2024 года 39-летний местный житель находился в Донецке, где собирал и передавал в СБУ Украины сведения о сотруднике правоохранительных органов ДНР. Эти данные могли быть использованы для террористического акта против этого человека, а также безопасности России.

Он также в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, которые хранил у себя дома. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий этот арсенал был изъят.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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