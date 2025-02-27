Сбер сообщил о росте чистой прибыли

Сбер отчитался о росте чистой прибыли в 2024 году до 1,58 триллиона рублей

Чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года выросла на 4,8 процента, до 1,58 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Результат превзошел рекордное значение 2023 года, рентабельность капитала за отчетный период составила 24 процента. Аналитики ожидали роста на 5,3 процента, но сокращение чистой прибыли в четвертом квартале на 1,8 процента не позволило дойти до этого уровня.

Также банк отметил рост числа розничных клиентов на 1,4 миллиона человек, активных корпоративных клиентов на 150 тысяч и увеличение кредитного портфеля на 16,4 процента, до 45,9 триллиона рублей.

Чистые процентные доходы за 12 месяцев выросли на 17 процентов, практически до трех триллионов рублей, а чистые комиссионные доходы — на 10,3 процента, до 842,9 миллиарда рублей.

Ранее глава Сбера Герман Греф подтвердил, что банк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в размере 50 процентов от прибыли и не собирается менять сроки выплат. Опрошенные РБК аналитики инвестиционных и брокерских компаний указывают, что если это обещание останется в силе, то размер выплат может составить рекордные 35-37 рублей на акцию.

На этом фоне акции Сбера показывают динамику лучше рынка, который 27 февраля находится в состоянии коррекции из-за пересмотра сроков геополитических изменений и снятия антироссийских санкций.