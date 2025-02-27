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15:13, 27 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном угоне разбившегося в Нижегородской области самолета

Владелец разбившегося в Нижегородской области самолета заявил об угоне судна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Владелец легкомоторного самолета, который разбился в Нижегородской области, заявил об угоне судна. По одной из версий следствия, он мог выдумать эту историю, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает Baza.

Предварительно, 50-летний владелец самолета и погибший пилот катали на нем всех желающих за восемь тысяч рублей. Около года назад они выставили самолет на продажу, а в феврале 2025 года покупатель наконец нашелся. В день катастрофы 58-летний погибший должен был показать судно будущему владельцу, но позже принял решение полетать вмесие с ним, несмотря на отсутствие прав и разрешения на вылет.

Легкомоторный самолет RV-7 разбился утром 19 февраля в районе села Новоликеево Нижегородской области. Пилот и 46-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас в отношении владельца самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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