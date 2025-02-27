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10:19, 27 февраля 2025Мир

Стало известно о враждебности США на переговорах с Украиной по металлам

The Econimist: США на переговорах с Украиной по металлам вели себя агрессивно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские представители в ходе переговоров по редкоземельным металлам вели себя «агрессивно и враждебно» по отношению к Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

«Американская сторона на переговорах часто предъявляла свои требования с враждебностью. Один раз украинцам дали час на подписание, в другом — всего шесть минут», — передает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, который пройдет 28 февраля. По словам главы Белого дома, целью встречи является подписание сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Кроме того, в ходе дискуссий с американским лидером Зеленский намерен выяснить, продолжат ли США поддержку Украины и как Вашингтон планирует вести переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта.

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