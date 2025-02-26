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19:37, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о своих вопросах Трампу

Зеленский: Я намерен выяснить у Трампа, продолжит ли он поддержку Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mert Gokhankoc / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен выяснить, продолжит ли его страна поддержку Украины и как Вашингтон планирует вести переговоры с Москвой по Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, он планирует рассказать Трампу, как понимает позицию своих европейских партнеров в вопросе будущих гарантий безопасности. Он добавил, что намерен узнать, чего ожидать от США в ближайшем будущем и какой совместный план страны могут подготовить, чтобы закончить военный конфликт. Зеленский также рассказал, что спросит, может ли Киев работать с замороженными активами России для приобретения оружия и инвестиций в восстановление Украины. Также он затронет вопрос переговоров, происходящих между США и Россией.

Ранее Зеленский заявил о неготовности завершить конфликт. Он добавил, что поддержка США является для Украины вопросом выживания.

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