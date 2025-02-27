Стало известно о взятии армией России под контроль трассы в Курской области

Shot: Армия России взяла под контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области

Армия России взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 километра. Предварительно, в окружении могут оказаться до 4 тысяч украинских бойцов.

Предположительно, Вооруженные силы России отрезали все пути, по которым украинской стороне доставляли резервы. Как утверждает Shot, активное наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Сейчас в районе Суджи скопилось около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается российскими военными.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские солдаты нанесли удар по готовившимся зайти в Курскую область бойцам Вооруженных сил Украины.