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10:42, 27 февраля 2025Ценности

Светлана Лобода показала фото в обнажающем грудь платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинская певица Светлана Лобода показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала перед камерой в асимметричном белом платье, украшенном пайетками. Данный предмет гардероба был оформлен вырезами и прозрачными вставками, которые обнажали ноги, живот и часть груди звезды. Также она надела черные сапоги на высоких каблуках и нанесла на губы красно-коричневую помаду.

«Несколько дней домашнего "антракта" на запись новых треков — и вот мы вновь в пути и в нашем безумном гастрольном графике», — указала в подписи артистка, добавив список городов, где пройдут концерты. Так, в их числе оказались Лондон, Париж и Милан.

Ранее в феврале Светлана Лобода также снялась топлес для мартовского номера журнала L'Officiel Baltic.

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