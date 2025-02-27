Светлана Лобода показала фото в обнажающем грудь платье

Украинская певица Светлана Лобода показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала перед камерой в асимметричном белом платье, украшенном пайетками. Данный предмет гардероба был оформлен вырезами и прозрачными вставками, которые обнажали ноги, живот и часть груди звезды. Также она надела черные сапоги на высоких каблуках и нанесла на губы красно-коричневую помаду.

«Несколько дней домашнего "антракта" на запись новых треков — и вот мы вновь в пути и в нашем безумном гастрольном графике», — указала в подписи артистка, добавив список городов, где пройдут концерты. Так, в их числе оказались Лондон, Париж и Милан.

Ранее в феврале Светлана Лобода также снялась топлес для мартовского номера журнала L'Officiel Baltic.