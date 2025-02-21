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10:46, 21 февраля 2025Ценности

Светлана Лобода снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Светлана Лобода (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Светлана Лобода (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: @shootmeamer / @lofficielbaltic

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенных образах для мартовского номера журнала L'Officiel Baltic. Соответствующий материал доступен на сайте издания.

На одном из кадров 42-летняя исполнительница предстала топлес в джинсах-бочонках с завышенной талией и сапогах на шпильках, повернувшись к камере спиной. Также она позировала боком, прикрывая грудь руками.

Кроме того, звезду запечатлели в платье, которое состояло из крошечного фактурного бюстгальтера и облегающей макси-юбки. В то же время в рамках съемки она примерила боди из крупных пайеток в сочетании с ботфортами на высоких каблуках.

Ранее в феврале Светлана Лобода похвасталась мускулами на видео в откровенной спортивной форме.

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