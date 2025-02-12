42-летняя Светлана Лобода похвасталась мускулами на видео в откровенной спортивной форме

Певица Светлана Лобода похвасталась мускулами на видео в облегающем комбинезоне

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась мускулами на видео в откровенной спортивной форме. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница снялась в спортзале в Торонто во время поездки в Канаду. Она предстала перед камерой в облегающем черном комбинезоне без рукавов, с П-образным вырезом и короткими шортами. Артистка запечатлела себя в полный рост, напрягая мышцы на руке перед зеркалом.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала занятие с тренером, выполняя упражнения на коврике для фитнеса.

В январе бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в боди.