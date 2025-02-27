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08:10, 27 февраля 2025Экономика

Товарооборот Китая с российским приграничным регионом резко снизился

Власти Приморья заявили о снижении товарооборота с Китаем на 21 % в 2024 году
Дмитрий Воронин

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21 процент из-за действий Запада. Об этом заявил заместитель руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров, которого цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, более двух третей товарооборота этого граничащего с КНР российского региона приходится на соседнее государство, а показатель резко сократился до шести миллиардов долларов «на фоне санкционной политики недружественных стран и проблем межбанковских платежей». Колмогоров уточнил, что при этом «по росту грузопотоков через наши автомобильные пункты пропуска и по количеству китайских туристов на улицах наших городов» в Приморье видят, что интерес Китая к торговому взаимодействию в настоящее время не уменьшается.

В целом товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Темпы его роста значительно уступили уровням 2022-го и 2023-го годов, что связывают прежде всего с трудностями при трансграничных расчетах из-за усилившегося в прошлом году санкционного давления американцев, инициированного администрацией Джо Байдена.

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